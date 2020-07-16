Молодёжный форум «Потсдамских встреч» — традиционный формат общения политиков России и Германии — прошёл под влиянием заявлений госсекретаря США Майка Помпео, касающихся судьбы важного для двух стран проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако вместо того, чтобы обсуждать возможное сотрудничество, стороны обменивались обидами и претензиями друг к другу, которых у Москвы и Берлина накопилось немало.

Несмотря на заявленную тему «Пандемия и её воздействие на внешнюю политику и политику безопасности», о коронавирусе участники встречи вспоминали лишь в контексте гуманитарных вопросов. В большей степени их волновали такие проблемы, как конфликт на востоке Украины, разногласия России с НАТО, хакерские атаки и ограничительные меры США.

О санкционном давлении на участников проекта «Северный поток — 2» первым заговорил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, реакция германских властей на действия США была «абсолютно адекватной, но несколько запоздалой». Косачев сравнил её с ситуацией, описанной в одном из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера.

Сначала пришли за коммунистами, потом за социал-демократами, потом за деятелями профсоюзов. Такое ощущение, что мы сейчас на предпоследнем этапе, когда скоро некому будет нас всех защищать, — сказал он.

Константин Косачев Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам главы комитета Совфеда, ситуация с введением санкций США в отношении не только российских, но и германских компаний является беспрецедентной.

Я хотел бы обратить внимание, что американцы собираются применять эти санкции в соответствии с законом о противодействии врагам Америки. Я бы попросил наших германских политиков задуматься над тем, в какой категории, судя по всему, они теперь оказываются, — подчеркнул Косачев.

Вспомнил он и про обвинения со стороны ФРГ в адрес России в хакерских атаках на бундестаг в 2015 году, из-за которых Берлин инициировал в Евросоюзе процедуру введения санкций в отношении Москвы. По словам парламентария, в случае с прослушкой телефона канцлера Ангелы Меркель специалистами Агентства национальной безопасности США в том же году каких-либо предложений о принятии ограничительных мер от официальных лиц страны не последовало. Тогда, как считает Косачев, было сделано всё, чтобы минимизировать ситуацию, в то время как с Россией «работает прямо противоположная тенденция и всему негативу придаётся вселенский масштаб».

Посетовал глава комитета Совфеда и на образ России в глазах германского истеблишмента, а также на позицию Берлина по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, который канул в лету после выхода из него США. По словам Косачева, вместо того чтобы поддержать решение Вашингтона, в Берлине могли занять более нейтральную позицию, попытаться спасти соглашение, которое важно в том числе и для безопасности Европы.

Лейтмотивом монолога российского парламентария стало непонимание Западом целей и интересов РФ в Европе и, в частности, в Германии. В конце своей речи он выступил с инициативой организовать европейскую конференцию, в ходе которой представители государств могли бы собраться без внешних игроков и обсудить текущие проблемы. Организовать подобную встречу, по мнению Косачева, могут Россия, Германия и Франция.

Оппонентом главы комитета Совфеда выступил член бундестага от блока ХДС/ХСС Кристиан Шмидт. По его мнению, ситуация, в которой «один показывает пальцем на других, не решит очевидные проблемы» в двусторонних отношениях. Прежде чем говорить о возможности диалога между сторонами, и России, и Европе нужно вернуться к принципам времён холодной войны, когда во главе угла стояла задача установить доверие. Решить её, считает Шмидт, можно лишь путём открытого и интенсивного диалога.

Создаётся впечатление, что можно сказать: давайте оставим американцев снаружи за дверями и будем всё делать самостоятельно. Это знак другой ориентации внешней политики России — ориентации на Европу (...). Но есть вопрос, на который России нужно ответить самой себе, прежде чем говорить с Европой. Какую роль будут играть её отношения с Китаем? Этот вопрос пока ещё остаётся без ответа, — подчеркнул политик.

При этом член бундестага убеждён: России и Европе важно выстроить новую архитектуру безопасности и сохранить механизмы контроля над вооружениями. Каждая сторона, по мнению Шмидта, имеет собственный интерес в этом вопросе.