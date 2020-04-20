Дерипаска призвал найти виновников «уханьского Чернобыля»

https://static.news.ru/photo/fad24c0c-8338-11ea-bae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Russak/Global Look Press

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска призвал ООН организовать международное расследование обстоятельств возникновения пандемии коронавируса, которую бизнесмен сравнил с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Бизнесмен сослался на расследование американского телеканала Fox News о якобы искусственном происхождении вируса и слова бывшего главного стратега Белого дома Стивена Беннона, который возложил на Компартию Китая ответственность за распространение болезни.

Миллионы пострадавших от вируса во всём мире хотят получить ответ на вопрос — как это стало возможным и откуда взялся этот вирус? И они вправе требовать расследования. Происходящее сейчас в мире — это биологический Чернобыль, — отметил Дерипаска в своём Telegram-канале.

По его словам, «всё больше людей во всём мире» прислушиваются к версиям Бэннона и Fox, поэтому необходимо расследование под эгидой ООН.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в мире приблизилось к 2,4 миллиона человек, увеличившись на 58 тысяч пациентов за сутки. Погибли 164 тысячи заболевших, выздоровели более 615 тысяч.

Первая вспышка инфекции началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.