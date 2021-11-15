Депутат Рады рассказал, зачем Украине база НАТО

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал, зачем Украина планирует создать базу НАТО на своей территории. По мнению парламентария, которое он опубликовал в Facebook, Киеву это надо для провоцирования России к военным действиям.

Депутат не сомневается, что такая политика Украины поставит точку в её истории и приведёт к тому, что страну разделят на части.

Задача нового министра обороны [Украины Алексея] Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ, — написал Кива.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда также назвал главной целью работы нового министра обороны Украины Алексея Резникова создание «хотя бы одной базы НАТО» в стране. Также Дунда полагает, что 200–300 военных Североатлантического альянса окажется достаточно для того, чтобы «обезопасить Украину от России».

Ранее Владимир Жириновский предрёк исчезновение Украины как государства, так как НАТО не будет за неё воевать. Политик считает, что власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.