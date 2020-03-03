В Эквадоре 177 человек находятся под наблюдением врачей из-за взаимодействия с человеком, который стал первым инфицированным COVID-19 в стране пациентом.

Общее число заражённых коронавирусом в южноамериканском государстве достигло семи, сообщает CNN со ссылкой на заявление местного Министерства здравоохранения. Как писал NEWS.ru, власти Эквадора 29 февраля рассказали о первом случае инфицирования...