Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьёзно, — цитирует Потураева «Страна.ua».
Ранее, 2 марта, украинский депутат заявил, что Россия может применить средства радиоэлектронной борьбы против трансляции нового государственного телеканала «Дом», который вещает на территории Донбасса.
Также он сказал, что Украина может решить конфликт с Россией, сбросив на Москву атомную бомбу, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен