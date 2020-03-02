https://static.news.ru/photo/312a1c4a-5c91-11ea-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Никита Потураев/facebook.com

Украина может решить конфликт с Россией, сбросив на Москву атомную бомбу. С таким заявлением выступил замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Он считает, что Кремль может применить средства радиоэлектронной борьбы против трансляции нового украинского государственного телеканала «Дом», который вещает на территории Донбасса, передаёт ТАСС.

Атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда, — отметил политик на презентации в Киеве нового телеканала «Дом».

Как писал NEWS.ru, «Дом» начал вещание в тестовом режиме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинский государственный телеканал будет вещать на базе телеканала UATV. Новый госканал запустили 1 марта.