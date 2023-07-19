Дело не в опасении ареста? Почему Путин не приедет в ЮАР на самом деле До отмены поездки шли долгие переговоры между Москвой, африканцами и Международным уголовным судом

Фото: Lan Hongguang/Xinhua/Global Look Press

В среду, 19 июля, в Кремле официально подтвердили, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. В ЮАР в августе поедет глава российского МИД Сергей Лавров. Ранее сообщение об этом появилось на сайте президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Мировые СМИ начали обсуждать перспективы визита российского лидера в Африку с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС), в котором состоит ЮАР, выдал ордер на арест Путина. Как меняли планы власти Южно-Африканской Республики в последние месяцы, какие варианты предлагали — в материале NEWS.ru.

Что именно ЮАР и Россия сообщили об участии Путина в саммите БРИКС

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел] Сергей Лавров», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

19 июля в администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы также сообщили, что президент РФ не полетит на саммит БРИКС 22–24 августа, вместо него мероприятие в Йоханнесбурге посетит глава МИД РФ.

На сайте президента ЮАР уточняется, что это решение было принято «по обоюдному согласию» после консультаций с российской стороной. Среди иностранных гостей саммита ожидаются также лидеры Бразилии, Индии и Китая, входящих в БРИКС наряду с РФ и ЮАР.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин принял решение подключиться к саммиту БРИКС в ЮАР по видеосвязи

Чего опасались в ЮАР в связи с приездом Путина на саммит БРИКС

Накануне в ЮАР обнародовали утечку письменного заявления президента республики. Из него следует, что господин Рамафоса всерьез опасается ситуации, при которой власти республики будут вынуждены исполнить ордер МУС. По словам политика, гипотетический арест Владимира Путина был бы равносилен вступлению в военный конфликт с Москвой.

«Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны. Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», — говорилось в сообщении африканского лидера.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что Москва когда-либо угрожала Претории.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — заявил Песков журналистам 19 июля.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент ЮАР Сирил Рамафоса признал, что не может исполнить ордер МУС и арестовать президента РФ

Напомним, главная оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» через суд пытается добиться, чтобы правительство приняло все меры и арестовало российского президента в случае его приезда на саммит.

Предложение о том, чтобы вместо российского президента на саммит полетел Сергей Лавров, ранее высказал вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Африканский политик признавался, что его страна оказалась в сложном положении и «была бы счастлива», если бы Владимир Путин отменил визит. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом (устав Международного уголовного суда. — NEWS.ru), но мы не можем пригласить кого-то, а потом дать его арестовать... Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», — говорил Машатиле.

Фото: shutterstock.com Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Владимира Путина. Однако российские юристы называют решения МУС юридически ничтожными для Москвы

Куда ЮАР пыталась перенести саммит

В ЮАР предлагали еще одну альтернативу. Источники британской газеты The Telegraph сообщали, что ряд членов южноафриканского правительства пытались убедить Рамафосу перенести саммит в Китай. Они опасались, что игнорирование требований МУС может повлечь неблагоприятные для страны последствия.

«Мы надеемся, что президент прислушается к озабоченностям и обратится к Китаю. Мы страдаем от всей этой истории. Она беспокоит многих людей, в том числе высокопоставленных членов правительства», — говорил источник в Претории.

Почему Путин отказался от личного участия в саммите БРИКС

Правительство ЮАР обещало обеспечить всем участникам встречи БРИКС дипломатический иммунитет и неприкосновенность. Однако объяснений о том, можно ли будет задержать обладателей иммунитета, не поступило.

Российские юристы-международники уточняли, что решения МУС юридически ничтожны для России, не связанной Римским статутом. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее предположил, что Путин может отказаться от личной поездки в ЮАР не из-за опасений перед задержанием, а чтобы не ставить власти африканской страны в неприятное положение.

«Ясно, что приводить ордер на арест в действие никому не хочется, но эта провокация организована очень грамотно. Южной Африке очень важны взаимоотношения со многими странами, включая Запад, поэтому решение об аресте в любом случае испортит ее отношения с одной из сторон», — полагает Вассерман.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен: президент РФ просто решил не ставить африканцев в неловкое положение

О чем ранее договорились Путин и Рамафоса

15 июля российский президент провел телефонный разговор с африканским лидером и обсудил с ним подготовку к саммиту, ордер МУС и перспективы урегулирования украинского кризиса, в котором президент ЮАР пытается выступить активным посредником (ранее он возглавлял африканскую дипломатическую миссию в Киев и Санкт-Петербург. — NEWS.ru).

Тогда в Кремле сообщили, что главы государств «договорились провести на саммите отдельную встречу для обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня». Это заявление позволило предположить, что Владимир Путин все-таки готовился посетить мероприятие лично.

Как МУС советовал поступить ЮАР

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан обратился к властям Южно-Африканской Республики, призвав их выполнить все условия МУС.

«Они добровольно являются государством — участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно», — говорил главный прокурор.

Карим Хан отмечал, что представители суда «готовы к разным сценариям», собираются внимательно следить за саммитом БРИКС и непременно отреагируют на события, «используя соответствующие инструменты».

Когда ЮАР уже игнорировала требования МУС

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин рассказал NEWS.ru, что в прошлом Южная Африка уже нарушала требования Международного суда.

Так, в 2015 году страну беспрепятственно посетил президент Судана Омар аль-Башир, на арест которого МУС ранее выдал ордер. В 2016 году аль-Башир приехал на инаугурацию президента Уганды, и его снова не арестовали.

«У МУС нет своих оперативных правоохранительных служб, которые могли бы приводить в исполнение решения Гаагского трибунала, поэтому суд полагается на силы государств-членов, и компетентные органы каждой страны самостоятельно решают, исполнять постановления суда или нет», — пояснил Николай Топорнин.

Фото: Mohammed Babiker/Xinhua/Global Look Press МУС требовал арестовать президента Судана Омара аль-Башира, но так и не добился своего

Что говорится в ордере МУС

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для такого решения послужила информация о «перемещении населения [несовершеннолетних] с Украины».

В настоящее время более 120 государств признают юрисдикцию МУС, в том числе 33 — из Африки, 19 — из Азиатско-Тихоокеанского региона, 18 — из Восточной Европы, 25 — из Западной Европы, 28 — из Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее МУС также выдавал ордер на арест бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи и его сына Сейф аль-Ислама.

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