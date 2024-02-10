Делегация конгрессменов США приехала в Киев договариваться Зеленский попросил у конгрессменов США поставить больше систем ПВО

Фото: Boris Roessler /Global Look Press

В Киев прибыли в составе американской делегации конгрессменов три республиканца Френч Хилл, Джейсон Кроу, Зак Нанн и демократ Эбигейл Спанбергер. Они обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским потребности ВСУ, сообщает его пресс-служба.

Зеленский попросил конгрессменов увеличить военную помощь. В качестве приоритетных направлений президент назвал дополнительные поставки систем ПВО и локализацию на Украине производств современных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Почти четыре месяца назад американские власти запросили на Капитолийском холме дополнительное бюджетное финансирование в 2024 году. Средства предназначаются для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России. В общей сложности речь идет о сумме порядка $106 млрд. Однако до сих пор решение по запросу не принято.

Республиканцы из палаты представителей и сената Конгресса высказываются против помощи Киеву. Спикер Майк Джонсон предупреждал, что намерен связать ассигнования Украине с ужесточением контроля на южной границе США. Сенат подготовил компромиссный вариант, который был отвергнут республиканцами.

Ранее западные издания писали, что Киев на фоне неопределенности с помощью Вашингтона ради получения финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) хочет повысить налоги и сократить расходы.