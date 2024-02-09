Киев готовится повышать налоги в случае остановки финансирования США Bloomberg: Украина готовит план по сохранению потока средств от МВФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев прорабатывает план сохранения потока средств от Международного валютного фонда (МВФ) в случае, если помощь от США будет окончательно заблокирована, сообщает агентство Bloomberg. В число предусматриваемых манипуляций вошли повышение налогов и сокращение расходов.

Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть дыру в бюджете в попытке обеспечить поступление денег от МВФ, — говорится в сообщении.

Источник агентства утверждает, что Киев представит план МВФ во время визита представителей фонда на Украину, который состоится на следующей неделе. Руководитель украинской миссии Гэвин Грей в составе делегации прибудет в Киев 12 февраля и пробудет в стране три дня.

При этом Минфин и Центробанк страны считают, что если средства из США не продолжат поступать, то МВФ может не одобрить следующую выплату кредита при отсутствии финансового плана. В то же время ключевым источником замещения американских дотаций является расширение внутренних государственных заимствований. Помимо этого, Киев может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.

Ранее источник в Конгрессе США сообщил, что в палате представителей сохраняется возможность внесения отдельного законопроекта по помощи Украине. Документ может быть сформирован по аналогии с проектом поддержки Израиля. При этом он уточнил, что желание республиканцев финансировать Киев стремительно снижается.