В США допустили создание отдельного законопроекта о помощи Украине Конгресс: в США могут внести отдельный законопроект о помощи Украине

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В палате представителей США сохраняется возможность внесения отдельного законопроекта по помощи Украине, аналогичного представленному ранее документу о поддержке Израиля, заявил РИА Новости источник в конгрессе. Однако, уточнил он, желание республиканцев финансировать Киев стремительно снижается.

Это возможно, хотя аппетит республиканцев к большему (финансированию — NEWS.ru.) для Украины, наконец, начинает снижаться, — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, именно от спикера палаты Майка Джонсона зависит, будет ли подобный документ вынесен на рассмотрение конгрессменам. Нужно учитывать, что поддержать его может «больше демократов, чем республиканцев», несмотря на численный перевес Республиканской партии в палате представителей, пояснил собеседник агентства.

Ранее Джонсон выразил мнение, что представленные сенатом договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал. Законопроект, по его мнению, оказался куда хуже, чем думали республиканцы, поскольку даже и близко не поможет «положить конец катастрофе на границе».

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что вопрос помощи Вооруженным силам Украины пройдет одобрение американского сената, но застрянет в палате представителей. По его заверению, ситуация разрешится не ранее конца февраля.