Делегация из РФ прибудет в Турцию для обсуждения ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/93d9d3b4-24b7-11eb-ac18-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Турцию 13 ноября посетит делегация из России. Цель визита — обсудить вопрос создания в Нагорном Карабахе совместного наблюдательного центра.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в столице Азербайджана.

В пятницу в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху, — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что Турция считает очень значимой позицию России по Нагорному Карабаху, передаёт ТАСС.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Ранее NEWS.ru писал о том, что колонна подразделений российской миротворческой бригады, направленная в зону конфликта в Нагорном Карабахе, совершила марш протяжённостью свыше 300 километров по территории Армении до города Горис, сообщает Минобороны РФ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.