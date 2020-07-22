Данные о захвате заложников в Харькове не подтвердились

https://static.news.ru/photo/6c0b6caa-cc0e-11ea-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

В пресс-службе главного управления Нацполиции Украины заявили, что информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя пресс-службы ведомства Елены Баранник.

Несколькими часами ранее Нацполиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о захвате заложников и на место выехали полицейские.

Накануне захват заложников произошёл в городе Луцк Волынской области. Вооружённый мужчина весь день удерживал в автобусе более десятка человек. Он требовал от представителей украинских элит признания, что они являются террористами. В итоге заложников освободили силовики, террорист сдался. Сейчас он находится в луцком СИЗО.

Кроме того, полиция задержала сообщников мужчины, которые проживают в Харькове. В ведомстве при этом не уточнили, кем были эти люди, сколько их и как они связаны с террористом, писал NEWS.ru.