Данные о захвате заложников в Харькове не подтвердились

В пресс-службе главного управления Нацполиции Украины заявили, что информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя пресс-службы ведомства Елены Баранник.
Несколькими часами ранее Нацполиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о захвате заложников и на место выехали полицейские.
Накануне захват заложников произошёл в городе Луцк Волынской области. Вооружённый мужчина весь день удерживал в автобусе более десятка человек. Он требовал от представителей украинских элит признания, что они являются террористами. В итоге заложников освободили силовики, террорист сдался. Сейчас он находится в луцком СИЗО.
Кроме того, полиция задержала сообщников мужчины, которые проживают в Харькове. В ведомстве при этом не уточнили, кем были эти люди, сколько их и как они связаны с террористом, писал NEWS.ru.
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