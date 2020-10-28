Цукерберг: соцсети США не могут помешать попыткам вмешательства в выборы

https://static.news.ru/photo/876ff5c0-194c-11eb-9992-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Попыткам вмешательства России в американские президентские выборы социальные сети помешать не могут. Об этом заявил основатель компании Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате США.

Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что у компании есть системы, которые могут быстро выявлять такие случаи. По мнению Цукерберга, это должно вселить в жителей страны высокую степень доверия.

Цукерберг отметил, что только правительство США может «с помощью соответствующих рычагов дать отпор» попыткам российского вмешательства.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих граждан России и одного украинца. Власти США считают, что эти люди причастны к вмешательству в американские выборы. Среди россиян в санкционные списки попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц. Украинец, попавший под ограничения, — внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.