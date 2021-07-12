CNN: Запад создал «самую опасную версию» Путина

Истерия Запада в отношении России и нежелание по-настоящему понять Владимира Путина привели к появлению на мировой арене «самой опасной версии» президента России, сообщает американский телеканал CNN. По мнению журналистов, российский лидер в очередной раз продемонстрировал уверенность в своих силах во время газового кризиса в Европе, когда цены на голубое топливо побили все возможные рекорды.

Старший продюсер телеканала Люк Макги привёл в пример энергетический кризис, который «стал мощным оружием России», получившей преимущество в её отношениях с Евросоюзом.

Кремль, по всей видимости, больше не ищет одобрения Запада, который допустил рост агрессивности Москвы, не сумев повлиять на неё, — заявил Макги.

Ранее политолог профессор Карлтонского университета (Оттава) Петр Дуткевич, являющийся крупнейшим экспертом по России в Канаде, прокомментировал выступление Путина на «Валдае». По мнению одного из основателей и постоянного члена дискуссионного клуба, на этот раз выступление российского президента было чуть жёстче, чем обычно. Российский лидер дал сигнал зарубежным партнёрам о необходимости прислушиваться к мнению Москвы.

Важным посылом выступления Путина Дуткевич назвал главные приоритеты российского лидера — то, что происходит внутри страны, включая борьбу с неравенством и бедностью.