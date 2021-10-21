«Не видит в Западе врага»: эксперт оценил выступление Путина на «Валдае»

Политолог, профессор Карлтонского университета (Оттава) Петр Дуткевич, являющийся крупнейшим экспертом по России в Канаде, прокомментировал выступление Путина на «Валдае». По мнению одного из основателей и постоянного члена дискуссионного клуба, на этот раз выступление российского президента было чуть жёстче, чем обычно, сообщает ТАСС.

Российский лидер дал сигнал зарубежным партнёрам о необходимости прислушиваться к России, считает эксперт.

В частности, президент сказал, что он уже много раз пытался рассказать о своём видении мировых проблем, но зарубежные партнёры не очень прислушиваются. А сейчас просто такая ситуация, в которой наглядно видно, что без России ничего не может быть. Что в Афганистане, что в решении энергетического кризиса и так далее, — пояснил Дуткевич.

По мнению политолога, это означает, что позиция Путина меняется в плане того, что «открывает путь для переговоров, но уже именно на российских условиях».

Важным посылом выступления Путина Дуткевич назвал главные приоритеты российского лидера — то, что происходит внутри страны, включая борьбу с неравенством и бедностью.

Вот эти элементы мне показались самыми важными. И эмоциональное впечатление осталось такое, что это очень сильный лидер и одновременно имеющий свои мягкие подходы к собственному обществу, — дал оценку заявлениям Путина канадский профессор.

Политолог считает, что у российского президента было очень много явных посылов зарубежным партнёрам, которые говорят, что хотят сотрудничать.

Отдельно Дуткевич прокомментировал слова российского лидера о том, что он считает решение Байдена уйти из Афганистана правильным.

Многие были в шоке от этого заявления. Ведь этот уход США из Афганистана означает новые проблемы для России на границах Таджикистана, Узбекистана и так далее. Но он сказал, что считает его верным. И я считаю, что вот таким способом Путин доказал, что не видит в Западе, не видит в США врага, он хочет с ними говорить. И чтобы разговор был конкретным, — сделал вывод эксперт по России.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил об угрозе полного взаимного уничтожения в случае начала третьей мировой войны. Он добавил, что на странах, обладающих ядерным оружием, лежит огромная ответственность.