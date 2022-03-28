CNN: военные ВСУ контактируют с американцами в Польше для получения помощи

Контакты военных ВСУ и американских солдат в Польше осуществляются в рамках передачи Киеву военной помощи, сообщает телеканал CNN. Отмечается, что речь может также идти о подготовке украинских бойцов инструкторами из США. По мнению журналистов, об этом косвенно заявил президент США Джо Байден.

В ходе встречи с американскими десантниками 26 марта хозяин Белого дома заявил , что военные лично убедятся в мужестве украинцев, когда они «там» окажутся. Позже пресс-служба Байдена уточнила, что президент имел в виду взаимодействие военнослужащих двух стран, которое происходит в Польше.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что у Вашингтона нет планов по смене руководства России. Он отметил, что не отказывается от своих слов в адрес российского лидера Владимира Путина, но уточнил, что таким образом он выражал своё возмущение. Выступая с речью в Варшаве, американский лидер сказал, что российский лидер «не может оставаться у власти». В пресс-службе Белого дома попытались объяснить слова Байдена тем, что руководство в Кремле не может продолжать нынешний курс действий на Украине.