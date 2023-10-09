На израильских танках можно заметить символ V, который наносят на технику для более легкого различия приборами наблюдения, сообщил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Какой еще смысл скрыт в буквах Z и V, связано ли это с СВО?
Зачем нужны символы Z и V на военной технике
По мнению Андрея Клинцевича, букву V давно стали наносить на израильские танки, так как данный графический символ можно легко различить приборами наблюдения.
«Буква V располагается на израильских танках под разными углами, где-то вертикальная, где-то перевернутая. Она долгое время используется израильтянами. Нужно понимать, что это целесообразность, простые графические символы, которые легко различимы приборами наблюдения на больших дистанциях», — объяснил он в разговоре с NEWS.ru.
По мнению Клинцевича, Вооруженные силы России, начав использовать символы, тоже не закладывали в них идеологии, а просто использовали удобные обозначения.
В публикации Telegram-канала «Военный Осведомитель» говорится, что символ V на израильской технике означает принадлежность танка к первой роте, а Z — к пятой роте.
«Если V повернута острием в другую сторону по часовой стрелке, то это вторая, третья и четвертая роты соответственно», — сообщают авторы канала. При этом они отмечают, что у палестинского движения ХАМАС подобное тяжелое вооружение отсутствует.
Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала подобные обозначения во время боевых действий Израиля против Ливана в 1982 году.
«В порядке культпросвета по поводу вопросов, почему на израильской бронетехнике латинская V. Данный символ в числе прочих ЦАХАЛ использует уже довольно давно», — пояснил он.
Что говорили в Минобороны РФ о символах Z и V на военной технике
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Гусев в ответ на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями).
При этом в июле 2022 года глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов в разговоре с NEWS.ru заявил, что литеры Z и V необходимо признать официальными символами специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.
«Законодательное закрепление статуса символов проведения [российской] СВО на Украине повысит уровень правовой защиты указанных символов. За публичное осквернение будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться», — сказал он.
Также Резяпов объяснил, что люди сами в качестве поддержки действий РФ на Украине покупают одежду с Z, V. Он считает, что нужно пойти навстречу гражданам и узаконить статус латинских букв.
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