Что означают символы V и Z на военной технике Израиля: есть ли связь с СВО Военный эксперт Клинцевич: буква V на танках Израиля делает их легко различимыми

Фото: Gili Yaari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Танк «Меркава»

На израильских танках можно заметить символ V, который наносят на технику для более легкого различия приборами наблюдения, сообщил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Какой еще смысл скрыт в буквах Z и V, связано ли это с СВО?

Зачем нужны символы Z и V на военной технике

По мнению Андрея Клинцевича, букву V давно стали наносить на израильские танки, так как данный графический символ можно легко различить приборами наблюдения.

«Буква V располагается на израильских танках под разными углами, где-то вертикальная, где-то перевернутая. Она долгое время используется израильтянами. Нужно понимать, что это целесообразность, простые графические символы, которые легко различимы приборами наблюдения на больших дистанциях», — объяснил он в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Клинцевича, Вооруженные силы России, начав использовать символы, тоже не закладывали в них идеологии, а просто использовали удобные обозначения.

В публикации Telegram-канала «Военный Осведомитель» говорится, что символ V на израильской технике означает принадлежность танка к первой роте, а Z — к пятой роте.

«Если V повернута острием в другую сторону по часовой стрелке, то это вторая, третья и четвертая роты соответственно», — сообщают авторы канала. При этом они отмечают, что у палестинского движения ХАМАС подобное тяжелое вооружение отсутствует.

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала подобные обозначения во время боевых действий Израиля против Ливана в 1982 году.

«В порядке культпросвета по поводу вопросов, почему на израильской бронетехнике латинская V. Данный символ в числе прочих ЦАХАЛ использует уже довольно давно», — пояснил он.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Танк «Меркава»

Что говорили в Минобороны РФ о символах Z и V на военной технике

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Гусев в ответ на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями).

При этом в июле 2022 года глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов в разговоре с NEWS.ru заявил, что литеры Z и V необходимо признать официальными символами специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

«Законодательное закрепление статуса символов проведения [российской] СВО на Украине повысит уровень правовой защиты указанных символов. За публичное осквернение будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться», — сказал он.

Также Резяпов объяснил, что люди сами в качестве поддержки действий РФ на Украине покупают одежду с Z, V. Он считает, что нужно пойти навстречу гражданам и узаконить статус латинских букв.

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