Член экипажа суборбитального полёта Blue Origin погиб при крушении самолёта

В результате крушения самолёта погиб вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври. Он был членом туристического экипажа, отправившегося в полёт на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin в октябре 2021 года. Об этом сообщается в Twitter компании.

Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он привнёс так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полёту. Его страстью к полётам, благотворительной деятельностью и увлечённостью делом будут восхищаться, — говорится в сообщении.

Как сообщает Федеральное управление гражданской авиации США, самолёт Cessna 172 под управлением де Ври направлялся из аэропорта округа Эссекс в округ Сассекс. В ходе полёта самолёт был объявлен пропавшим без вести. В дальнейшем выяснилось, что самолёт потерпел крушение в лесистой местности близ озера Кема в штате Нью-Джерси. Также в самолёте находился ещё один пассажир — 54-летний Томас Фишер.

Причины крушения пока неизвестны.

Суборбитальный полёт состоялся 13 октября. Он продлился 11 минут. Помимо де Ври членом экипажа корабля был 90-летний актёр Уильям Шатнер, который воплотил образ межзвёздного капитана космического корабля Джеймса Кирка в телесериале «Звёздный путь».