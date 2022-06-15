Чижов: Россия не ворует украинское зерно

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Недоброжелатели на Западе пытаются выдать зерно, выращенное в Крыму, за украинское, отсюда и слухи, что Россия якобы может воровать зерно с Украины, сказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ТАСС.

Они, знаете, что имеют в виду? А они считают, что зерно, которое выросло в Крыму, — оно украинское, Но на это что-то говорить даже бессмысленно, — сказал он.

Интервью проводилось на полях Петербургского международного экономического форума. Он проходит в Северной столице с 15 по 18 июня. Основная тема форума на текущий год — «Новый мир — новые возможности».

Ранее Чижов заявил, что Европа уже близка к исчерпанию лимита по вводу новых санкций против России. Он добавил,что запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике.