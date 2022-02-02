Читатели Daily Mail высмеяли Джонсона и попросили Путина не начинать войну

Читатели британского таблоида Daily Mail высмеяли своего премьер-министра Бориса Джонсона после его встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они отметили, что чиновнику следовало бы куда больше беспокоиться о благосостоянии жителей своей страны, нежели угрожать России санкциями, передаёт LIVE24.

Прежде чем бросаться на помощь другой стране, Борису надо навести порядок в своей, — заявил один из юзеров.

Другие призвали британское правительство перестать «дразнить медведя». По их словам, Россия является сверхдержавой, из которой в Британию поставляется различная продукция. Читатели издания также выразили мнение, что стоит прекратить поставку вооружения Украине.

Уважаемый Владимир Путин, как только вы придёте в себя от смеха над нашим клоуном, пожалуйста, не судите всех нас по нему, — написали они.

Некоторые также обратились к главе России. Они попросили его «оставить в покое» Украину и проводить военные учения на границе с Китаем.

В ходе пресс-конференции после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским премьер Британии заявлял, что в случае вторжения России на Украину в отношении Москвы будут введены санкции. Британский лидер добавил, что кризис вокруг Украины ещё можно урегулировать дипломатическим путём.