Джонсон рассказал, когда Британия введёт санкции против России

В случае вторжения России на Украину в отношении Москвы будут введены санкции, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом. Британский лидер добавил, что кризис вокруг Украины ещё можно урегулировать дипломатическим путём. Об этом сообщает ТАСС.

В ту самую минуту, когда будет осуществлено вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены, — рассказал Джонсон.

Премьер-министр предупредил, что в вопросе санкций Лондон будет придерживаться принципа «автоматизма». Он призвал Россию следовать пути дипломатии, но предупредил, что Британия продолжит оказывать Киеву военную помощь, а также усилит экономическое сотрудничество.

Ранее глава британского правительства заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду, 2 февраля. Об этом он заявил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Представители Даунинг-стрит пытались договориться о звонке перед поездкой на Украину, но в Москве ответили отказом.