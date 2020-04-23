Число жертв коронавируса увеличилось до 190 тысяч

https://static.news.ru/photo/d6b3b388-85d1-11ea-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило 190 тысяч. На утро 24 апреля в мире из-за инфекции умерло 190 549 человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирус привёл к смерти 0,002% населения Земли, показатель не позволяет включить COVID-19 даже в число 20 самых смертоносных эпидемий в истории планеты.

Число заразившихся превысило 2,7 млн человек, а вылечившихся — 738 тысяч. По числу инфицированных лидерство удерживают США (867,4 тысячи) и Испания (213 тысяч).

Ранее NEWS.ru сообщал, что смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она наступила бы по естественным причинам. К такому выводу пришли работники национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга. Причём мужчины из-за вируса покидают этот мир в среднем на 13 лет раньше, а женщины — на 11 лет раньше.