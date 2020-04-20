Число заразившихся COVID-19 в Израиле превысило 13,6 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/415e8f02-8305-11ea-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Число пациентов с подтверждённым коронавирусом в Израиле за сутки увеличилось почти на 300 и 20 апреля составило 13 654 человека. Об этом сообщили в Минздраве страны.

По данным ведомства, у 13654 человек подтверждён диагноз «коронавирус», 173 человека скончались. Число больных в тяжёлом состоянии сократилось до 150, а количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких, увеличилось до 114.

Число выздоровевших за сутки в Израиле увеличилось на 308 и составило 3872 человека, уточняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Израиле начинается поэтапное смягчение условий карантина, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, скоро люди опять смогут заниматься спортом на улице в составе не более двух человек, которые живут под одной крышей. Кроме того, отменят запрет на молитвы на открытых пространствах.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.