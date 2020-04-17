Израильские власти объявили о поэтапном смягчении карантина в стране

В Израиле начинается поэтапное смягчение условий карантина, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
По его словам, скоро люди опять смогут заниматься спортом на улице в составе не более двух человек, которые живут под одной крышей. Кроме того, отменят запрет на молитвы на открытых пространствах.
Предприятия смогут вернуть 30% сотрудников на рабочие места. Смогут открыться магазины по продаже электроники, канцелярских товаров, товаров для дома, очков, компьютерной техники, книг, которые не расположены внутри торговых центров, — заявил политик в своём телеобращении к согражданам.
Новые меры начнут вступать в действие уже с 19 апреля. Сейчас их обсуждают в правительстве.
Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса в Израиле выросло из-за того, что Нетаньяху боялся ухудшить отношения с США. Такими выводами делятся израильские СМИ. По их данным, премьер опасался, что жёсткие ограничительные меры в отношении тех рейсов, которые прибывают из Америки, могут вызвать гнев президента Дональда Трампа.
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