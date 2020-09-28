Число заболевших COVID-19 в мире выросло более чем на 2 млн за неделю

https://static.news.ru/photo/0a2d2170-01d0-11eb-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число инфицированных коронавирусом нового типа за неделю с 21 по 27 сентября увеличилось более чем на 2 млн, зафиксировано более 36 тысяч смертей от осложнений течения заболевания, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, согласно данным ВОЗ, число диагностированных случаев заражения коронавирусом к 27 сентября превысило отметку в 32,2 млн. Общее число умерших составило более 990 тысяч, передаёт ТАСС.

Наиболее неблагоприятная по заболеваемости ситуация сложилась в Южной и Северной Америке, где зарегистрированы 38% всех новых случаев заражения и 52% смертей. Всего в регионе за неделю заразились более 766 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 16,2 млн. За период с 21 по 27 сентября зарегистрировано более 19 тысяч смертей, общее число летальных исходов составило почти 547 тысяч.

В Юго-Восточной Азии за тот же промежуток времени заразились более 647 тысяч человек, общее число инфицированных превысило 6,7 млн, зарегистрировано 110 тысяч смертей от осложнений болезни, из них 9 тысяч — за последнюю неделю.

Рост смертности в Европе за неделю составил 9%, общее число смертей достигло почти 235 тысяч (из них 4,5 тысячи — за последние семь дней), за указанный период коронавирус диагностировали 418 тысячам жителей региона, их общее число составило почти 5,67 млн.

В Индии число заражённых увеличилось за неделю более чем на 591 тысячу, в США — более чем на 298 тысяч, в Бразилии — более чем на 194 тысячи. В Европе больше всего случаев инфицирования за указанный период выявлено во Франции (около 83 тысяч), на втором месте по заболеваемости Россия (более 48 тысяч), на третьем — Испания (более 45 тысяч). Максимальное число смертей зафиксировано за семь дней в Индии — более 7,7 тысячи человек, на второй строчке США (более 5 тысяч) и Бразилия (более 4,7 тысячи).

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве впервые с 15 июля умерли более 20 пациентов с COVID-19 за сутки. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию. За всё время в столице от инфекции умерли 5203 человека.