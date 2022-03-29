Названо число эвакуированных жителей Украины после начала спецоперации

В России зафиксировали 490 тысяч человек, прибывших с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию, большинство из которых приехали из частично признанных республик, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В агентстве уточнили, что среди пересёкших российскую границу насчитывается порядка 100 тысяч детей.

По состоянию на утро 29 марта в Российскую Федерацию прибыли свыше 489 тысяч человек, в том числе почти 100 тысяч детей. Свыше 411 тысяч пересекли границу со стороны Донбасса, порядка 78 тысяч — с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым, — сообщили в агентстве.

В источнике уточнили, что за день среднее число беженцев достигает примерно 15 тысяч человек. На текущий момент более 24 тысяч человек пребывают в 355 пунктах временного размещения в регионах России.

Ранее Минобороны сообщило, что за последние сутки военнослужащие Южного военного округа эвакуировали из Херсонской области в Крым 138 граждан Турции и 10 граждан Украины. За всё время событий на Украине российские военнослужащие вывезли из Херсона в Россию около 600 иностранцев.