Число пострадавших от землетрясения в Иране увеличилось до 580

Фото: Global Look Press/© Farhas Babaei

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана увеличилось до 580 человек. Об этом сообщил губернатор провинции, его слова приводит ТАСС.

В результате землетрясения в городе Хой на данный момент пострадали 580 человек, 2 человека погибли, — говорится в сообщении.

Представитель власти также добавил, что, по предварительным данным, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам. Разрушения населенных пунктов составляют от 20% до 50%.

Землетрясение произошло 28 января. Его магнитуда составила 5,7. Эпицентр подземных толков находился в 23 километрах на юго-восток от города Хой. Там проживают порядка 750 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 километров.

Ранее агентство Fars сообщило о 447 пострадавших и трех погибших. Также отмечалось, что в регионе было зафиксировано 25 повторных толчков.