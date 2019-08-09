Количество жертв наводнений в Индии, вызванных муссонными дождями, достигло 174 человек.
Согласно официальным данным, за последние сутки жертвами стихии стали 33 человека. Большинство погибших приходится на штаты Керала и Гуджарат — 15 и 11 человек соответственно.
Эти же регионы лидируют и по общему числу жертв стихии за пять суток. Так, в штате Керала за это время погибли 72 человека, в Гуджарате — 33. Третье место по числу погибших занимает штат Махараштра — 30 человек, сообщает
Ранее News.ru писал, что в деревне Дойла в индийском штате Бихар семеро детей утонули в канаве с дождевой водой. Всего в регионе жертвами наводнения, вызванного ливнями, стали 127 человек.