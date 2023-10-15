Алиев стал президентом 20 лет назад: фото главы Азербайджана в разные годы

Фото: president.az

Инаугурация президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 18 апреля 2018 года

15 октября исполняется 20 лет со дня первого вступления Ильхама Алиева в должность президента Азербайджана. 1 октября 2003 года его предшественник Гейдар Алиев призвал азербайджанский народ поддержать на выборах занимавшего тогда пост первого заместителя председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева. Он назвал его высокоинтеллектуальным, энергичным человеком с прагматическим мышлением, который прекрасно разбирается в мировой политике и экономике.

На состоявшихся октябрьских выборах в 2003 году более 76% азербайджанских избирателей отдали свои голоса в пользу Ильхама Алиева. Он стал одним из самых молодых президентов в мире — на момент избрания ему было 42 года. С того момента начался новый этап в развитии республики.

Ильхам Алиев за 20 лет управления государством с усердием выполнял все обещания, данные народу. За период его правления были расширены политические, экономические возможности Азербайджана, создана современная армия, укреплены позиции Баку на международной арене.

Под руководством Алиева была полностью обеспечена территориальная целостность Азербайджана. 19 сентября 2023 года для восстановления конституционного строя Баку начал антитеррористические мероприятия в Карабахе, в результате чуть менее чем за сутки вооруженные формирования Армении были разоружены. Сегодня в Карабахе полным ходом идут строительно-восстановительные работы и реализуются социальные программы.

Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева, который впоследствии стал президентом Азербайджана.

В 1982 году окончил МГИМО. В 1985 году поступил в аспирантуру, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а с 1985 по 1990 год преподавал.

В 1995 и 2000 годах избирался в миллимеджлис Азербайджана. С 2001 по 2003 год руководил делегацией миллимеджлиса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В январе 2003 года был избран заместителем председателя ПАСЕ и членом бюро этой организации.

4 августа 2003 года после утверждения миллимеджлисом был назначен премьер-министром Азербайджана. В связи с назначением на должность премьер-министра сложил депутатские полномочия.

Ильхам Алиев в разные годы своего президентства — в фотогалерее NEWS.ru.