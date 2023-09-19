Обострение в Карабахе: почему Азербайджан начал АТО, что будет дальше В Азербайджане заявили о начале антитеррористической операции в Карабахе

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Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Что сейчас происходит в Карабахе, какую позицию занимает Россия?

Почему Азербайджан принял решение о проведении антитеррористической операции

В военном ведомстве Азербайджана сразу пояснили, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Армия страны будет наносить удары только по военным объектам, гражданское население не атакуется.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, <...> восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана.

19 сентября сообщалось, что четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе, которую подложили армянские военные, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

«19 сентября 2023 года транспортное средство марки КамАЗ, в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, <...> около 04:30 на новой туннельной дороге, построенной в селе Тагаверди Ходжавендского района, подорвались на мине, установленной <...> незаконными армянскими вооруженными формированиями, находящимися на территории, где временно дислоцированы миротворцы. В результате теракта погибли сотрудники МВД», — пояснили в Баку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана подчеркнули, что основной целью Армении является усиление военной напряженности в регионе и терроризма. Таким образом ведомство отреагировало на подрыв на мине сотрудников МВД страны.

Днем 19 сентября МО Азербайджана заявило о том, что позиции ВС страны подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Армении.

Как отреагировала Армения на ситуацию в Карабахе

В Министерстве обороны Армении 19 сентября сообщили, что информация об обстреле армянской армией позиций азербайджанских военных не соответствует действительности.

Фото: МО Армении

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.

Также в Минобороны страны подчеркнули, что на границах республики сохраняется относительно стабильная обстановка.

При этом в военном ведомстве отреагировали на заявления Азербайджана о том, что вывод армянского вооруженного контингента — единственный способ урегулировать ситуацию в регионе, сказав, что ВС Армении не дислоцируются на территории Карабаха.

Что сказали в России о ситуации в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сейчас проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном.

«Сейчас у нас идут контакты в том числе с азербайджанской стороной. Я думаю, что по итогам контактов будет сделано соответствующее заявление по линии Министерства иностранных дел», — подчеркнула Захарова.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале назвала сложившуюся ситуацию «трагичной и предсказуемой».

«Трагично, безнадежно и предсказуемо. Власти Армении собственноручно сдали армянскую святыню. Осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена. Незавидна судьба Иуды», — написала она.

Что будет дальше в Карабахе

Армения наверняка попытается переложить на Россию ответственность за сдачу Карабаха, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, ситуация будет развиваться по хорошо знакомому сценарию с проплаченными протестами и пикетами у военной базы ВС РФ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Никол Пашинян

«Проплаченные антироссийские демонстрации в Ереване. Пикеты у нашей военной базы в Гюмри с требованиями вывести войска. Очень знакомый сценарий в стране, где находится второе по величине посольство США в мире», — рассказал журналист.

Коц отметил, что, судя по тому, что Баку предложил мирным жителям Степанакерта выходить по гуманитарным коридорам, локальность операции азербайджанской армии может очерчиваться границами Карабаха.

«Армия Армении сейчас слишком занята учениями с американцами, чтобы как-то помешать. Да и как, если противник в Шуше, возвышается над столицей [Карабаха]. Там до города всего ничего. Должны ли в этих условиях вступить в бой российские миротворцы? Конечно, нет. У них нет на это мандата. Все, что сейчас должны сделать наши миротворцы, — это взять местное население под защиту, организовать эвакуацию желающим», — подчеркнул военкор.

Александр Коц признал, что «пока все выглядит так, что Баку хочет раз и навсегда решить свою территориальную проблему». «И я не вижу, что ему может помешать», — заключил он.

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