Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи

https://static.news.ru/photo/02837484-8a42-11ea-ace4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Hajek/CTK/Global Look Press

Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.

По словам министра охраны окружающей среды республики Рихарда Брабеца, ситуация является катастрофической.

В некоторых регионах республики за последние шесть лет выпало такое количество осадков, которые соответствуют менее чем пятилетнему периоду, — заявил Брабец в эфире Чешского радио.

Он рассказал, что в подземных источниках быстро заканчивается вода. Это осложняет сельскохозяйственные работы по всей стране. Для естественного пополнения источников подземных вод необходимо длительное время. В стране последние годы не наблюдаются дождей, которые были обычным явлением весной и осенью.

Засуха в Чехии усиливается с 2015 года. Власти даже вводили летом в некоторых регионах ограничения на использование воды из общественных источников для бытовых целей.

NEWS.ru писал, что лесные пожары и изменение климата могут привести к высыханию самого большого в мире тропического леса в Амазонии. С 2005 года в регионе случались сильные засухи, которые повлияли на изменение растительности.