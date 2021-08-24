Бывший премьер Эстонии призвал не злить русского медведя

Политика Эстонии в действительности направлена то, чтобы разозлить Россию. Об этом заявил бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи. Его слова приводит портал ERR.

Вяхи подверг критике однобокую политику безопасности страны. Он считает, что ракетные, танковые и авиационные базы не запугивают РФ, а только злят её.

Зачем мы злим медведя? Лучше сотрудничать с ним, — подытожил политик.

Ранее посольство России в Эстонии с критикой отреагировало на торжественное открытие памятника «лесным братьям», которые вели вооружённую подпольную борьбу с советскими офицерами и солдатами. Ведомство обвинило власти прибалтийской страны в пособничестве нацистам. Отмечается, что власти Эстонии взяли курс на оправдание пособников нацистов. В заявлении подчёркивается, что почитание военных преступников говорит о нездоровых тенденциях в правительстве республики, тогда как многие жители с уважением относятся к подвигу советских солдат.