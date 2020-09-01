Британским школьникам запретили кашлять

https://static.news.ru/photo/64cad95e-ec56-11ea-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Британским школьникам запрещено шутить на тему коронавируса и умышленно кашлять. Об этом говорится в правилах поведения, вводимых в учебных заведениях королевства.

Издание Daily Mail, приводит в пример гастингскую школу в которой отныне запрещено «умышленно и злонамеренно» кашлять или чихать и даже «целенаправленно» контактировать с другим человеком. Более того, в одной лондонской школе за шуточный кашель грозит исключение.

В некоторых школах регламентируется также посещение туалетов. Так, к примеру, в Дерби у каждого класса теперь своя уборная, а посещение других туалетных комнат здесь будет считаться серьёзным проступком.

Как писал NEWS.ru, организм детей, которые заразились коронавирусом, вырабатывает множество вирусных частиц на протяжении двух – трёх недель, даже если симптомов болезни нет. К такому выводу пришли медики из Сеульского университета. В связи с этим специалисты призвали пересмотреть их роль в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией.

Как показали наблюдения за вспышкой коронавируса в китайской Ухани, дети гораздо реже заражаются COVID-19 и почти не испытывают тяжёлых симптомов, в отличие от их родителей или других людей в возрасте. При этом если коронавирус всё-таки проник в организм, то ребёнок может передавать его окружающим.