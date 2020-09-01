Британским школьникам запретили кашлять

Британским школьникам запрещено шутить на тему коронавируса и умышленно кашлять. Об этом говорится в правилах поведения, вводимых в учебных заведениях королевства.
Издание Daily Mail,
В некоторых школах регламентируется также посещение туалетов. Так, к примеру, в Дерби у каждого класса теперь своя уборная, а посещение других туалетных комнат здесь будет считаться серьёзным проступком.
Как писал NEWS.ru, организм детей, которые заразились коронавирусом, вырабатывает множество вирусных частиц на протяжении двух – трёх недель, даже если симптомов болезни нет. К такому выводу пришли медики из Сеульского университета. В связи с этим специалисты призвали пересмотреть их роль в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией.
Как показали наблюдения за вспышкой коронавируса в китайской Ухани, дети гораздо реже заражаются COVID-19 и почти не испытывают тяжёлых симптомов, в отличие от их родителей или других людей в возрасте. При этом если коронавирус всё-таки проник в организм, то ребёнок может передавать его окружающим.
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