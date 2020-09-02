Великобритания пообещала помощь в расследовании отравления Навального

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Власти Великобритании пообещали помощь в расследовании отравления Алексея Навального. Ранее правительство ФРГ со ссылкой на военную лабораторию сообщило, что на российского оппозиционера была совершена атака с помощью яда из группы «Новичок».

Я глубоко обеспокоен тем, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», нервно-паралитическим веществом, ранее использовавшимся со смертельным эффектом в Великобритании. Абсолютно неприемлемо, что это запрещённое химическое оружие снова применялось. Мы будем тесно сотрудничать с Германией, нашими союзниками и международными партнёрами, чтобы продемонстрировать последствия применения запрещённого химического оружия в любой точке мира, — заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

Считается, что с помощью подобного вещества весной 2018 года в Великобритании было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их жизни тогда удалось спасти. Однако случайно с ядом соприкоснулась британская гражданка. Она в результате скончалась. По версии Лондона, к отравлению были причастны двое россиян, их удалось идентифицировать как агентов российской разведки.

Правительство Германии уже пообещало проинформировать своих партнёров по Евросоюзу и НАТО о результатах расследования по делу Навального и обсудить с ними «адекватную совместную реакцию в свете российских возражений».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа. Его без сознания госпитализировали в реанимацию омской больницы прямо из самолёта. Российские медики выявили у пациента нарушение углеводного обмена и панкреатит. При этом они заявили, что не нашли следов ядов в его организме.