Британия и ЕС намерены добиваться изоляции РФ на саммите G20 в Индонезии Telegraph: Евросоюз и Британия хотят изолировать Россию на саммите G20

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Евросоюз и Великобритания планируют бойкотировать выступления российской делегации на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на чиновников Евросоюза. Отмечается, что европейские и британские чиновники хотят добиться изоляции России на форуме. Стороны также обратятся к делегации из России с призывом к деэскалации.

Великобритания в целом не заинтересована в координации внешней политики с ЕС, но в данном вопросе у нас одна и та же цель, — сказано в публикации.

В Европе подчеркивают, что процесс мирных переговоров должен проходить на условиях Украины. На Западе при этом не рассматривают возможность присоединения к этому процессу Китая.

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко ранее заявил, что Украина должна остановить конфликт, даже ценой потери части территорий страны. Польский политик возлагает ответственность за происходящее на Украине на Запад. По мнению Колодко, конфликт между двумя странами может продолжаться несколько лет. В случае развития такого сценария, считает Колодко, вовлеченные в конфликте западные страны ждет «максимальное уничтожение».