Британии предрекли новый референдум в Шотландии после смерти Елизаветы II Политолог Еремина: смерть Елизаветы II — дополнительный аргумент для референдума в Шотландии

Фото: Ben Stevens/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Смерть Елизаветы II является дополнительным аргументом для Шотландии поскорее провести референдум о независимости, для шотландцев королева была авторитетом, они долго и успешно взаимодействовали с монархом, заявила NEWS.ru политолог Наталья Еремина. По ее словам, будущий король Карл III не обладает таким авторитетом и отношение к нему в Шотландии в целом негативное.

К Чарльзу совершенно иное отношение, скорее негативное в Шотландии. Да и в целом в британском обществе он не обладает таким авторитетом, проигрывал своей супруге принцессе Диане, Елизавете II, проигрывает даже своему сыну Уильяму. Это не основной аргумент, когда мы говорим о выходе Шотландии, здесь есть более серьезные вещи, связанные с вопросами безопасности, экономического и политического развития. Эти моменты важнее, чем смена монархии, хотя это дополнительный аргумент, — считает Еремина.

Политолог добавила, что смена монарха может использоваться в политической риторике шотландских националистов. Часть населения, которая выступала за союз с Великобританией, опираясь на институт монархии, может посчитать, что она уже не обладает таким авторитетом и склониться на сторону независимости Шотландии.

Елизавета II скончалась в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в Великобритании Григорий Карасин заявил, что Елизавета II была достойным монархом, который войдет в историю. Он вспомнил об историческом визите президента России Владимира Путина в Великобританию в 2003 году по приглашению монарха.