16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Британцы восхитились российскими боевыми кораблями в Ла-Манше

09:35, 17 августа 2021
Британцы восхитились российскими боевыми кораблями в Ла-Манше БПК «Вице-адмирал Кулаков» Фото: mil.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский флот гораздо эффективнее защитил бы британские берега, чем корабли королевского флота. Об этом заявили читатели газеты Daily Mail, комментируя проход отряда российских боевых кораблей через пролив Ла-Манш.

Накануне представители Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения направляется в пролив Ла-Манш. Он прошёл во главе с противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков», в состав которого также вошли корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов». Этому британская газета посвятила статью.

Публикация привлекла к себе внимание общественности, которые восхитились эффектными манёврами российского флота.

Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара, —  отметила одна из читателей.

Ранее сообщалось, что британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео