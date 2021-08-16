Британцы восхитились российскими боевыми кораблями в Ла-Манше

Российский флот гораздо эффективнее защитил бы британские берега, чем корабли королевского флота. Об этом заявили читатели газеты Daily Mail, комментируя проход отряда российских боевых кораблей через пролив Ла-Манш.

Накануне представители Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения направляется в пролив Ла-Манш. Он прошёл во главе с противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков», в состав которого также вошли корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов». Этому британская газета посвятила статью.

Публикация привлекла к себе внимание общественности, которые восхитились эффектными манёврами российского флота.

Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара, — отметила одна из читателей.

Ранее сообщалось, что британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.