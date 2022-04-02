Британцы раскритиковали украинского футболиста за русофобию

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали защитника «Манчестер Сити» уроженца Украины Александра Зинченко за русофобские высказывания. Спортсмен бездоказательно обвинил российские войска в «агрессии по отношению к мирному населению» и потребовал от подписчиков «помочь Украине». Многие назвали поступок «позором» и порекомендовали футболисту вернуться на родину из «своего особняка в Англии».

Какой позор. Удобно наверно вести войну в социальных сетях из своего особняка в Англии? — написал один из пользователей.

По мнению британцев, из Украины сделали «бренд, инструмент для пропаганды», а про остальные конфликты в мире Запад позабыл.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека​​​, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Многие пользователи согласились с мнением представителя Китая. Некоторые отметили двойные стандарты западной политики, когда только европейским странам наряду с США позволено вести независимую международную политику.