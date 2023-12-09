Бразильянка из ревности подожгла мужа и нанесла ему 92% ожогов тела В Бразилии умер мужчина, жена которого подожгла его из ревности

В Бразилии умер мужчина, получивший 92% ожогов тела от ревнивой супруги. Женщина облила мужа горючим и подожгла, сообщает Daily Express. По данным издания, пострадавший умер в больнице через четыре дня после инцидента. «Телеканал 360» опубликовал записи с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел 4 декабря в магазине пары в Рио-де-Жанейро. На кадрах с места происшествия видно, как Ана Мария Пайшао хватает бутылку, открывает ее и, минуя прилавок, выливает содержимое на 50-летнего мужа Андре Чапету. Охваченный огнем мужчина выбегает на улицу, пытаясь сбить с себя огонь. Позднее его госпитализируют в больницу Жетулиу Варгаса, но спасти не смогут. Он скончался 8 декабря от полученных травм.

Полиция доставила поджигательницу в участок в четверг утром, но уже к ночи отпустила на свободу. Начальник гражданской полиции Флавио Феррейра считает, что инцидент произошел на почве ревности. Тем не менее сама женщина утверждает, что подвергалась домашнему насилию.

Ранее сообщалось, что врачи пытаются спасти зрение сотрудника комитета здравоохранения администрации Санкт-Петербурга после того, как тот получил удар ножом в глаз. Ранение стало следствием конфликта, причиной которого названа ревность.