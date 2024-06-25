«Борьба обостряется»: Марков объяснил символизм освобождения Ассанжа Марков: Ассанж стал символом разоблачений тайных преступлений США

Фото: twitter.com/wikileaks

Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал символом свободного интеллектуала в западном мире и разоблачений преступлений глубинного государства США, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, международное гражданское общество и глубинные государства главных стран Запада уже 15 лет борются вокруг фигуры Ассанжа, при этом Россия в этой битве не участвует.

Гражданское общество хочет, чтобы был хоть какой-то контроль над глубинным государством. Поэтому они стеной стоят за Ассанжа, который [стал] символом разоблачения тайных преступлений глубинного государства США, — написал Марков.

По его словам, представители глубинного государства хотят бесконтрольности, поэтому им важно не просто наказать основателя WikiLeaks, но и сокрушить любые попытки гражданского общества обрести самостоятельность. Эксперт отметил, что «эта борьба все более обостряется», поскольку глубинные государства западных стран постепенно отказываются от демократии в пользу диктаторских режимов.

Ранее канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе сообщала, что Джулиан Ассанж по условиям сделки будет приговорен к более чем пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время, которое он уже провел в заключении на территории Великобритании. Там отметили, что разбирательство в США еще не закончено, а Ассанж сможет вернуться на родину по его окончании. Заседание, на котором журналист может признать часть обвинений, запланировано на 26 июня. Оно пройдет в суде на принадлежащем США острове Сайпан.