Болсонару предсказал заражение COVID-19 70% бразильцев

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Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что примерно две трети жителей страны заразятся коронавирусом. При этом он допустил, что ограничительные меры, введённые региональными властями из-за пандемии, могут быть отменены на следующей неделе.

Мы должны призывать народ к спокойствию, к хладнокровию. 70% будут заражены. Или вы хотите, чтобы я вас обманывал? — сказал глава государства в ходе встречи с журналистами, видеозапись которой опубликована в Twitter.

- Alvorada (20/04/2020).



. Link no youtube: https://t.co/53X5kLAhyE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 20, 2020

Он в очередной раз раскритиковал губернаторов за карантинные меры, заявив, что они губительны для экономики страны. Болсонару добавил, что отказался вводить штрафы за появление на улице без уважительных причин. По его словам, бразильцы не могут сидеть дома, поскольку их холодильники пусты.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус угрожает коренным народам Амазонки. Власти Бразилии помогают им изолироваться от внешнего мира, чтобы предотвратить заражение.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.