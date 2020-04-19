Коронавирус угрожает коренным народам Амазонки

https://static.news.ru/photo/79ba223e-8243-11ea-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Бразилии помогают жителям общин на Амазонке изолироваться от внешнего мира, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Лидеры коренных народов при поддержке полиции закрыли въезды на свои территории в штате Амазонас.

Особо удалённые от городского центра жители из числа коренных народов особенно уязвимы к коронавирусу. У них часто отсутствует нормальный доступ к проточной воде и нет дезинфицирующих средств. Ближайшая больница находится в нескольких днях пути на лодке.

Агенты держат общины изолированными, распределяют порции кладовых товаров и делают всё возможное, чтобы помешать как коренным народам покинуть свои племена, так и посторонним людям войти в общины, — заявил министр юстиции Бразилии Серджио Моро.

С одной стороны правительство пытается защитить коренные народы от пандемии коронавируса, с другой — в стране принимаются законы, разрешающие добычу полезных ископаемых на их территориях.

Активизировались нелегальные лесорубы, из-за которых вырубка на территории Амазонки увеличилась на 51% в сравнении с первыми месяцами 2019 года. Это связано с тем, что правительство переключило своё внимание на борьбу с коронавирусом, считает вице-президент Гамильтон Мурао.

Около 800 тысяч коренных жителей Бразилии проживают на 69 территориях, почти все из которых находятся в регионе Амазонки. Усилия по демаркации их земель часто приводили к ожесточённым столкновениям, сообщает Bloomberg.

NEWS.ru писал, что президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения страны Луис Энрике Мандетту из-за разногласий, связанных с борьбой против коронавируса.