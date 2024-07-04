Накануне в Астане открылся 24-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля на заседании лидеров стран ШОС был подписан документ о вступлении в состав объединения нового члена — Белоруссии. Хозяин саммита в этом году — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — отметил, что Минск за короткое время выполнил все процедуры для полноправного участия в организации.