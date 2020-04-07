Больше 68 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. За последние стуки подтвердилось 68 776 новых случаев заражения.
Общее число инфицированных достигло 1,279 млн человек,
По информации Роспотребнадзора, число заражённых коронавирусом в России приблизилось к 7,5 тысячи. Погибли 58 пациентов с COVID-19.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения при пандемии коронавируса. По его словам, ВОЗ содержится в основном на деньги США, но сосредоточена на Китае.
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