Больше 68 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/70c1f000-78eb-11ea-a847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. За последние стуки подтвердилось 68 776 новых случаев заражения.

Общее число инфицированных достигло 1,279 млн человек, говорится на сайте ВОЗ. Всего от COVID-19 умерло 72 616 человек, 5022 из которых погибли в течение последних суток.

По информации Роспотребнадзора, число заражённых коронавирусом в России приблизилось к 7,5 тысячи. Погибли 58 пациентов с COVID-19.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения при пандемии коронавируса. По его словам, ВОЗ содержится в основном на деньги США, но сосредоточена на Китае.