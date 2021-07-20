Болгары испугались войск НАТО у границ России

Читатели болгарского новостного интернет-издания «Факти» оказались встревожены военными учениями «Три меча 2021», которые проходят на Украине и в которых принимают участие военные Польши, Литвы и США. Соответствующие комментарии пользователи оставили под материалом, посвящённом данному событию.

В частности, люди выразили беспокойство из-за того, что совместные учения стран — членов НАТО проходят в государстве, граничащем с Россией. При этом в комментариях одни пользователи шутили над происходящим, а другие были всерьёз озабочены сложившейся ситуацией.

Пусть учатся, чтобы потом на экзамене у профессора Путина не грызть зачётки, — пошутил один из комментаторов.

Хуже всего, что эти «элиты», вызывающие напряжение, будут защищены, а простые люди станут пушечным мясом, — отреагировал другой.

Кто хочет воевать — скатертью дорога, — резюмировал третий.

Также у читателей резонный вопрос вызвало название учений — «Три меча» — учитывая, что в мероприятии принимают участие четыре страны.

Военные учения на Украине стартовали в минувшую субботу, 17 июля. Они проходят на Яворовском полигоне в Львовской области и продлятся до 30 июля. В них принимают участие 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин.

Ранее сообщалось, что совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана пройдут в 20 км от границы с Афганистаном.