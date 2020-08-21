Более 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

https://static.news.ru/photo/364d8310-e490-11ea-80cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданами России стали более 130 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

Благодаря указу Президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тысяч жителей нашей Республики стали полноправными российскими гражданами, — написал он в Telegram.

Он добавил, что Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью России. Кроме того, он поздравил всех с Днём государственного флага России, отмечаемый 22 августа.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти заявили о готовности вести прямой диалог с жителями Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.