Более 10 стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Более десяти стран по состоянию на 12 февраля призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину. Выехать из страны призвал соотечественников президент США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп.

Глава Белого дома заявил, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля «очень быстро». Госдеп сослался на «возросшую угрозу российских военных действий и COVID-19». Отказаться от посещения Украины рекомендовано гражданам Великобритании, тем, кто там находится, рекомендовано выехать из страны, «пока это ещё можно сделать коммерческими способами».

Нидерланды призвали своих граждан покинуть республику, на сайте МИД Нидерландов «красный» уровень опасности поездок присвоен 10-километровой зоне у границы с Белоруссией и Россией, Луганской и Донецкой областям.

На сайте МИД Финляндии размещён призыв к гражданам «немедленно покинуть Украину» из-за «непредсказуемой ситуации в сфере безопасности». Также аргументировали призыв к соотечественникам уехать из страны в Норвегии.

Посоветовали уехать из Украины из-за «серьёзной угрозы безопасности со стороны России» Латвия, Эстония, Северная Македония и Черногория. «Красный» уровень опасности Украине присвоили Япония и Южная Корея, причём Сеул объявил предупреждение о поездках «четвёртого уровня», означающий запрет на посещение всей территории страны.

Эвакуируют из Киева своих дипломатов США, Великобритания, Израиль, также рекомендовавший своим гражданам не ездить на Украину. Пока воздерживается от рекомендаций Чехия, но МИД сообщает, что для сограждан «делаются конкретные шаги для обеспечения безопасности». Греция пока не даёт рекомендаций уехать, но рекомендует связаться с посольством своей страны.

Евросоюз призвал покинуть страну неосновной персонал представительства, но это не означает эвакуацию сотрудников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не исключает частичной эвакуации дипломатов из России, но сейчас посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.