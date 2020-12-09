Boeing 737 MAX совершил первый рейс после разрешения возобновить полёты

https://static.news.ru/photo/7241682a-3a33-11eb-b485-fa163e074e61_660.jpg Фото: pjs2005/wikipedia.org

Впервые после разрешения полётов Boeing 737 MAX поднялся в небо, выполняя коммерческий рейс. Борт бразильской авиакомпании GOL пролетел по маршруту Сан-Паулу — Порту-Алегри.

Самолёт рассчитан на перевозку 186 пассажиров, практически все места в лайнере были заняты. Представители авиакомпании заявили, что пассажиры смогут обменять билеты, если не захотят лететь на этой модели самолёта.

Вылет был задержан на 20 минут. Сам полёт продлился полтора часа. Никаких инцидентов не произошло, сообщает France-Presse.

Как писал NEWS.ru, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX. Воздушные машины допустили к полётам после комплексной и методологической проверки, при которой американские власти сотрудничали с коллегами из других стран. Отмечается, что самолёты не могут вернуться к полётам сразу, поскольку необходима доработка и дополнительное обучение пилотов в каждой авиакомпании, эксплуатирующей эти машины.

Полёты этих воздушных судов были приостановлены после двух авиакатастроф с жертвами. 29 октября 2018 года Boeing 737 МАХ индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море в 15 километрах от побережья острова Ява. В марте 2019 года такой же борт авиаперевозчика Ethiopian Airlines разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В первой катастрофе погибли 189 человек, во второй — 157.

Выяснилось, что Boeing допустил ошибки в конструкции борта, а Федеральное авиационное управление (FAA) не проконтролировало ситуацию, выдав разрешение на полёты проблемному лайнеру.