В США разрешили возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX

https://static.news.ru/photo/9561137a-29a6-11eb-a01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Global Look Press

Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов (FAA) разрешило эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые запретили после катастроф.

Самолёты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации, — говорится на сайте ведомства.

Соответствующее решение принял глава FAA Стив Диксон. Он разрешил полёты машины после комплексной и методологической проверки, при которой американские власти сотрудничали с коллегами из других стран.

При этом лайнеры не смогут вернуться к полётам сразу, так как необходимы доработка и согласование изменений программ обучения пилотов в каждой авиакомпании

Эксплуатация самолётов 737 MAX была приостановлена в США и ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air, унеся жизни 189 человек.

После полуторагодового расследования Комитет по транспорту и инфраструктуре Конгресса США пришёл к выводу, что Boeing допустил ошибки в конструкции борта, а Федеральное авиационное управление (FAA) не проконтролировало ситуацию, выдав разрешение на полёты проблемному лайнеру. При этом компания Boeing намерена прекратить выпуск этих лайнеров, писал NEWS.ru.