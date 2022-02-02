Bloomberg: США и ЕС обсуждают со странами Азии поставки газа в Европу

США и ЕС начали обсуждать с Китаем, Индией и Японией возможность поставок природного газа в Европу в случае эскалации конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Ранее уже сообщалось о прорабатывании альтернативных возможностей поставок газа. В то время, как в Кремле не раз заявляли, что РФ всегда выполняла свои контрактные обязательства.
Как сообщалось ранее Евросоюз также обсуждает поставки газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит вовсе транзит газа в Европу, написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём Интернет-блоге. ЕС рассматривает любые варианты сотрудничества по газу и будет готов в случае срыва сделки.