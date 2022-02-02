Bloomberg: США и ЕС обсуждают со странами Азии поставки газа в Европу

Канада перебросила 60 из 200 своих дислоцированных на Украине военнослужащих в западные районы республики, заявил СВС командующий канадскими силами на Украине подполковник Люк-Фредерик Жильбер. По его словам, эти действия были мотивированы якобы «угрозой российского вторжения».

Как отмечается, эти военнослужащие, в число которых входят инструкторы-снайперы, ранее были расположены в Одессе, Николаеве, Десне, Борисполе и Старом. Где они будут находиться сейчас, Жильбер не сказал, однако подчеркнул, что...