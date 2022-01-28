В ЕС задумались над ответом на возможные российские контрсанкции

Евросоюз допускает введение новых санкций в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам. В первую очередь европейские чиновники смотрят в сторону рынка энергоресурсов, заявил высокопоставленный сотрудник Еврокомиссии (ЕК) на брифинге, сообщает РИА Новости.

Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущениям, рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что на этом фоне в самой Еврокомиссии оценивает сценарии возможных перебоев в поставках российского газа. Для обеспечения газоснабжения ЕС сотрудники ЕК уже общаются с другими партнёрами по рынку.

Мы продолжим контакты с партнёрами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок, особенно в случае возможных перебоев при геополитической эскалации, — пояснил представитель ЕК.

Ранее стало известно, что ещё 21 января в Евросоюзе не было единого согласованного пакета санкций, который могли бы ввести против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. Высокопоставленный представитель ЕС отметил, что различные варианты ограничительных мер обсуждаются внутри Еврокомиссии, внешнеполитической службы ЕС и стран-участниц.